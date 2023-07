Sem reação? Desde a chegada de Vojvoda, Fortaleza só venceu seis partidas de virada; veja histórico

Após a derrota sofrida para o Cuiabá, na Arena Castelão, no último domingo (16), uma coisa chamou bastante atenção na equipe do Fortaleza: a pouca capacidade de reação do time de Vojvoda depois de sofrer o primeiro gol das partidas. Prestes a completar o seu jogo de número 170 no comando do Leão, o treinador argentino só conseguiu fazer o seu time virar a partida em seis oportunidades.

Na atual temporada, o Fortaleza saiu atrás do placar em 15 jogos e só não saiu derrotado em três deles. No entanto, o máximo que o Leão conseguiu fazer foi igualar o placar. Nos outros 12 embates, o time não teve a força necessária e acabou perdendo as partidas.

Quando comparamos os dados com os jogos em que o time conseguiu sair na frente, a discrepância fica evidente. O Fortaleza abriu o placar em 29 jogos na temporada 2023 e só não venceu um deles. O resultado foi um empate diante do Corinthians.

APENAS SEIS VIRADAS

Desde o seu primeiro jogo comandando o Fortaleza, diante do Crato, no dia 12 de maio de 2021, Vojvoda só viu sua equipe ter força para reagir e virar a partida em seis oportunidades. Foram cinco vezes em 2021 e apenas uma em 2022.

Legenda: Yago Pikachu comemora gol do Fortaleza contra ao Atlético-MG. Foto: Leonardo Moreira/ Fortaleza

Na estreia da Série A de 2021, o Fortaleza viu o Atlético-MG abrir o placar no Mineirão com Hulk, cobrando pênalti, mas teve forças e virou com dois gols de Yago Pikachu. Além disso, na mesma edição do Brasileirão, o Tricolor do Pici ainda venceu Chapecoense (3 a 2), Palmeiras (3 a 2) e Bahia (2 a 1) após sair perdendo.

Na Copa do Brasil de 2021, diante do CRB no jogo de ida das oitavas de final, o Leão saiu perdendo ainda na primeira etapa e precisou de dois gols de Wellington Paulista, cobrando pênaltis, para virar o placar no segundo tempo e garantir uma vantagem para o duelo de volta.

Legenda: O Fortaleza venceu CRB com dois gols de Wellington Paulista Foto: THIAGO GADELHA

Já a única virada de 2022 aconteceu na campanha do bicampeonato da Copa do Nordeste. Nas quartas de final, o Fortaleza recebeu o Atlético de Alagoinhas/BA, no Castelão, e tomou um susto logo no começo do jogo. Com apenas um minuto, os visitantes já estavam na frente, mas depois o time de Vojvoda tomou conta do jogo e goleou o adversário por 5 a 1, carimbando sua vaga para as semifinais.

Legenda: Renato Kayzer teve grande atuação na vitória sobre o Atlético de Alagoinhas/BA. Foto: THIAGO GADELHA / SVM

AS VIRADAS DE VOJVODA PELO FORTALEZA

2021:

Série A

Atlético 1 x 2 Fortaleza

Fortaleza 3 x 2 Chapecoense

Palmeiras 2 x 3 Fortaleza

Fortaleza 2 x 1 Bahia

Copa do Brasil

Fortaleza 2 x 1 CRB

2022:

Copa do Nordeste

Fortaleza 5 x 1 Atlético de Alagoinhas/BA