De virada, Fortaleza vence Chapecoense por 3 a 2 na Arena Castelão

O Fortaleza encerrou um incômodo jejum de quatro jogos sem vitórias. Diante da Chapecoense, nesta quarta-feira (30), a equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda triunfou por 3 a 2. David, Robson e Yago Pikachu marcaram os gols do Tricolor do Pici, enquanto Anselmo Ramon e Perotti descontaram para a equipe catarinense

Com o resultado, o Leão chegou aos 15 pontos na Série A do Campeonato Brasileiro, ocupando a 3ª colocação. A Chapecoense, por sua vez, segue na zona de rebaixamento, na 18ª posição.

Primeiro tempo

Buscando encerrar o jejum de vitórias, o Fortaleza iniciou o duelo pressionando a Chapecoense. A equipe mandante investia pelas laterais do campo, mas também explorava os arremates de fora da área.

A equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda criou as melhores oportunidades da partida, mas pecou na finalização. O goleiro João Paulo, da Chapecoense, também interferiu na conclusão das jogadas. Éderson, aos 24, e Matheus Vargas, aos 28 minutos, pararam no arqueiro catarinense.

Porém, quem mais chamou atenção no 1° tempo foi o árbitro de vídeo. A primeira intervenção aconteceu aos 31 minutos, quando Fernandinho reclamou de pênalti. Após checagem, o árbitro Antônio Dib Moraes de Sousa, do Piauí, assinalou a marca da cal. Anselmo Ramon cobrou e converteu.

Com o jogo se encaminhando para o final, outro lance necessitou de intervenção do VAR. Aos 45 minutos, a arbitragem assinalou pênalti por toque de mão de Ignácio, após finalização de David. Rodrigo Nunes de Sá, do Rio de Janeiro, chamou o árbitro para revisar a marcação. Antônio Dib Moraes de Sousa voltou atrás da decisão.

Legenda: Anselmo Ramon, de pênalti, abriu o marcador para a Chapecoense Foto: Thiago Gadelha/SVM

Segundo tempo

A equipe tricolor voltou atenta para o segundo tempo. Logo aos 4 minutos, David superou João Paulo e empatou o duelo.

Porém, o Fortaleza voltaria a sofrer na defesa após a expulsão de Juan Quintero, aos 9 minutos. Instantes depois, Fernandinho recebeu livre na entrada da área e bateu colocado, mas Felipe Alves salvou.

Mesmo com a desvantagem numérica em campo, a equipe comandada por Vojvoda seguia organizada. Aos 16 minutos, Robson virou o duelo em favor do Fortaleza, após troca rápida de passes e finalização na saída do goleiro João Paulo.

A vantagem deu tranquilidade ao Fortaleza, mas não diminuiu o ímpeto tricolor. Aos 26 minutos, Yago Pikachu foi lançado na direita, cortou para dentro e marcou um golaço para o Tricolor do Pici.

A Chapecoense não abdicou do jogo e seguiu buscando o gol. Aos 35 minutos, Perotti apareceu livre na área e diminuiu para a equipe catarinense. A conclusão, no entanto, não foi suficiente para impedir o revés na Arena Castelão.

Legenda: Yago Pikachu anotou um gol e uma assistência no 2° tempo Foto: Thiago Gadelha/SVM

Próximo adversário

O Fortaleza volta a campo no sábado (3) contra o Athletico-PR, às 19h, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR). O duelo é válido pela 9ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A Rádio Verdes Mares transmite tudo ao vivo e o Diário do Nordeste acompanha de Tempo Real.