Secretário da Casa Civil critica quantidade de jogos no Castelão em curto período de dias

O Secretário Chefe da Casa Civil do Estado do Ceará, Chagas Vieira, reclamou da quantidade de jogos na Arena Castelão em curto período de dias. A postagem do secretário vem após mudanças em locais dos jogos que, antes, seriam no estádio Presidente Vargas e agora estão marcados para a Arena Castelão. Em um intervalo de sete dias, cinco partidas estão marcadas para o Castelão.

A qualidade do gramado é o principal receio do Secretário. Segundo sua publicação, o temor é que os jogos desgastem o gramado do estádio, sempre criticado pela sua conservação.

"Estão querendo marcar 5 jogos em 7 dias na Arena Castelão. Inclusive jogos que poderiam ser no PV. E num período de chuvas intensas. Depois vêm reclamar da situação do gramado e toda crítica, inclusive nacional, recai sobre o Governo. Parceria é boa, quando é para os dois lados", disse Chagas Vieira da rede social X.

Legenda: As cadeiras da Arena Castelão são restauradas para a reabertura de 2023 Foto: divulgação / Sejuv

Calendário de jogos

O jogo de ida da semifinal entre Maracanã e Ceará, pelo Campeonato Cearense, com mando de campo do Alvianil será no Castelão. A solicitação da mudança foi feita pela equipe metropolitana e atendida pela Federação Cearense de Futebol (FCF). O jogo será no dia dois de março.

Na sequência, no dia 5 de março, Fortaleza encara o Ferroviário pela Copa do Nordeste. No dia seguinte, dia 6 de março, o Ceará enfrenta o América de Natal, também pelo Nordestão. No dia 8 de março o estádio volta a receber um jogo. Desta vez será Fortaleza e Ferroviário, pelo Campeonato Cearense. Por fim, no dia 9 de março, Ceará e Maracanã fazem o jogo da volta do cearense.

Lista de jogos:

Maracanã x Ceará - 2 de março

Fortaleza x Ferroviário - 5 de março

Ceará x América de Natal - 6 de março

Fortaleza x Ferroviário - 8 de março

Ceará x Maracanã - 9 de março

Após a publicação de Chagas, o perfil oficial da Arena Castelão repostou o comentário do Secretário.