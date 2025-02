Maracanã mandará jogo semifinal com o Ceará no Castelão

O jogo de ida da semifinal entre Maracanã e Ceará, pelo Campeonato Cearense, com mando de campo do Alvianil será no Castelão. A solicitação da mudança foi feita pela equipe metropolitana e atendida pela Federação Cearense de Futebol (FCF).

O pedido foi feito dentro do prazo estipulado pelo regulamento geral de competições (RGC) da FCF, que é de seis dias antes da partida.

A partida, que será no dia 2, às 17 horas, estava marcada anteriormente para o Presidente Vargas.

Com isso, os dois jogos entre o Alviceleste e o Vovô serão no Gigante da Boa Vista, já que o Alvinegro mandará o jogo do dia 9 lá.

A venda de ingressos está prevista para começar na quinta-feira (27) e por um acordo entre as diretorias, o sócio-torcedor do Ceará poderá pagar meia-entrada.