Rogério Ceni é o novo técnico do São Paulo e já comandará equipe contra o Ceará

O ex-goleiro e ídolo Rogério Ceni é o novo técnico do São Paulo. O Tricolor acertou o retorno do treinador após demitir Hernán Crespo nesta quarta-feira (13), véspera do confronto contra o Ceará pela Série A. Será a segunda passagem de Ceni no comando da equipe do Morumbi.

A depender da regularização de Ceni no BID, o treinador tem chance de comandar a equipe paulista no confronto contra o Ceará nesta quinta-feira (14), às 19h, no Morumbi.

Rogério é o atual campeão brasileiro, conquistando o título de 2020 com o Flamengo. Antes, teve passagem histórica e vitoriosa pelo Fortaleza, onde conquistou o Campeonato Brasileiro da Série B (2018), além do Campeonato Cearense e da Copa do Nordeste (2019).

Última passagem

O 'Mito', como é chamado pelos torcedores, treinou o São Paulo durante sete meses em 2017, após se aposentar dos gramados. Com desmanche no elenco e a equipe em crise, Ceni não suportou a pressão e foi demitido em julho daquele ano, deixando o time na zona de rebaixamento no Brasileirão.

Agora em 2021, Ceni reencontra a equipe em situação próxima daquela experiência: à beira da zona do rebaixamento, na 13ª posição com 30 pontos, apenas 3 acima do primeiro time no Z-4.