Flamengo anuncia demissão de Rogério Ceni

O Flamengo anunciou, na madrugada deste sábado (10), que Rogério Ceni não é mais técnico do time. A decisão da diretoria rubro-negra foi divulgada no Twitter do clube. Após a demissão, a equipe será comandada por Maurício Souza no jogo contra a Chapecoense, no domingo (11), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que não continuará com Rogério Ceni à frente do time principal. O Clube agradece pelos serviços prestados e deseja sucesso nos próximos desafios", diz nota publicada na rede social.

Rogério Ceni foi contratado pelo Flamengo em novembro de 2020. A demissão ocorre em meio a tensões internas no clube.

Outra demissão

Na sexta (9), o então analista de mercado Roberto Drummond também foi demitido do Flamengo após vazamento de áudio com críticas a Ceni.

No áudio, Drummond classifica o ex-goleiro como "uma pessoa ruim". Também relata que o técnico teria pedido cinco atletas do Fortaleza e que, "até hoje, a força a barra com um".

O analista diz, ainda, que Ceni não teria respaldo da diretoria rubro-negra e afirma não entender por que o treinador ainda não teria sido demitido

