Rodrygo entra na mira de três times da Premier League e pode deixar o Real Madrid

O atacante brasileiro Rodrygo, do Real Madrid, está na mira de três times que disputam a Premier League, a primeira divisão do Campeonato Inglês, Arsenal, Chelsea e Manchester City seriam os clubes interessados em contratar o jogador de 24 anos.

As informações são dos jornais The Athletic e The Sun, que noticiaram que no caso do Arsenal, a contratação de Rodrygo teria sido um pedido do próprio técnico Mikel Arteta, desejoso de reforçar o atacante dos Gunners na janela de transferências.

Já Chelsea e Manchester City, que estão na disputa do Super Mundial de Clubes, a postura neste momento seria de monitorar a situação do jogador. Nenhuma das três equipes chegou a formalizar proposta a Rodrygo até este momento.

Rodrygo, de 24 anos, está em sua sexta temporada com a camisa do Real Madrid. O atacante somou 51 partidas na última temporada pelo time espanhol, além de ter marcado 14 gols e dado nove assistências para gols de companheiros.