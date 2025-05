Melhor jogador do mundo pelo Real Madrid anuncia saída do time após o Mundial

Luka Modric, meio-campista croata, anunciou que deixará o Real Madrid ao fim desta temporada, logo após a disputa do Mundial de Clubes da Fifa. A informação foi confirmada pelo jogador e também pela própria equipe merengue.

O atleta chegou ao Real em 2012 e construiu uma era extremamente vitoriosa. O meio-campista conquistou 28 títulos pela equipe: seis Ligas dos Campeões, cinco Supercopas da Espanha, duas Copas do Rei, cinco Supercopas da Uefa, cinco Mundiais de Clubes da Fifa, uma Copa Intercontinental da Fifa e quatro Campeonatos Espanhóis.

No ano de 2018, Luka Modric viveu uma temporada de gala. O atleta conquistou a Bola de Ouro da Fifa, o Prêmio The Best e ainda foi considerado o Jogador do Ano pela Uefa. Com a seleção da Croácia, foi vice-campeão da Copa do Mundo de 2018.

Com a camisa do Real, ele contabiliza 590 partidas, com 43 gols anotados. "O Real Madrid quer mostrar sua gratidão e seu carinho a quem já é uma das maiores lendas do nosso clube e do futebol mundial", disse o clube espanhol em comunicado.

Nas redes sociais, Luka Modric falou sobre a passagem vitoriosa pelo Real Madrid, mostrando agradecimento pelos anos vividos no time espanhol.

"Queridos madridistas, chegou o momento. O momento que nunca quis que chegasse, mas assim é o futebol, e na vida tudo tem um início e um fim... No sábado jogarei minha última partida no Santiago Bernabéu", escreveu o croata, se referindo ao duelo contra a Real Sociedad.

"Cheguei em 2012 com a expectativa de vestir a camisa da melhor equipe do mundo e com a ambição de fazer coisas grandes, mas não podia imaginar o que vinha depois. Jogar no Real Madrid mudou a minha vida como atleta e pessoa. Me sinto orgulhoso de ter feito parte de uma das épocas mais vitoriosas do melhor clube da história", complementou.