Robson desfalca Fortaleza contra América-MG; Pikachu retorna de suspensão

O atacante Robson desfalca o Fortaleza contra o América-MG no próximo domingo (16), pela 12ª rodada da Série A de 2022. O atleta recebeu cartão amarelo na derrota para o Avaí na Ressacada, nesta quinta-feira, e cumpre suspensão automática por conta do acúmulo de advertências.

Autor de um dos gols no revés por 3 a 2, foi titular nas últimas duas partidas do Brasileirão. Assim, o técnico Vojvoda deve ter Renato Kayzer, Igor Torres e Silvio Romero disputando uma vaga.

O volante Hércules deixou o campo após um desconforto muscular e se tornou dúvida. O meio-campo deixou o campo e substituído aos 14 minutos do 2º tempo, cedendo lugar para Ronald.

Pikachu de volta

Legenda: Pikachu é a principal aposta ofensiva do elenco do Fortaleza Foto: Thiago Gadelha / SVM

Principal artilheiro (14) e líder de assistência (8) do Fortaleza, o ala Yago Pikachu retorna contra América-MG. O jogador desfalcou o time diante do Avaí devido à suspensão do 3º cartão amarelo.

Fundamental no ataque, participou de quase 40% dos gols do clube na temporada. Em contrapartida, a comissão técnica segue sem três atletas, que estão no departamento médico: o defensor Tinga (lesão ligamentar no pé esquerdo), o atacante Romarinho (edema na posterior da coxa esquerda) e o meia Matheus Vargas (em transição).