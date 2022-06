Desfalque contra o Avaí, Yago Pikachu participou de quase 40% dos gols do Fortaleza no ano

O Fortaleza tentará a 2ª vitória no Campeonato Brasileiro na noite desta quinta-feira (16), contra o Avaí, fora de casa. A missão não será fácil e fica ainda mais complicada por um desfalque bem considerável: o ala-direito Yago Pikachu, que participou de quase 40% dos gols do time no ano.

O camisa 22 está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e sequer viajou com a delegação leonina para Florianópolis. Este será apenas o 2º jogo no ano que ele não atua. Ao todo, Pikachu entrou em campo em 36 dos 37 jogos do Tricolor em 2022, sendo 34 vezes como titular.

Ele é o artilheiro do Leão do Pici na temporada, com 14 gols, e também o líder em assistências, com oito passes para gols. Assim, totaliza 22 participações diretas em gols do time.

Ao longo deste ano, o Fortaleza balançou as redes adversárias 60 vezes. Com isso, Pikachu esteve diretamente envolvido em 36,7% dos gols da equipe.

O técnico Juan Pablo Vojvoda tem dúvidas para definir quem será o substituto no setor. Contra o Cuiabá, Vitor Ricardo foi utilizado, mas há a possibilidade que algum outro jogador possa ser improvisado na posição.