Richardson retoma treinamentos no Ceará; Luiz Otávio segue fora

O volante Ricardson voltou a participar dos treinamentos no Ceará. Já o zagueiro Luiz Otávio, longe dos gramados desde 2024, ainda vai precisar de mais alguns meses para retomar as atividades no Alvinegro de Porangabuçu. Os atletas passaram o período de férias ainda realizando trabalho de reabilitação com acompanhamento do CESP (Centro de Saúde e Performance) . Comissão técnica e atletas se reapresentaram nesta segunda-feira (23), no CT do clube.

Richardson se recuperou de uma cirurgia para tratar fascite plantar. A última atuação dele foi em 19 de fevereiro, quando o Ceará venceu o Sergipe por 2 a 0, na primeira fase da Copa do Brasil.

"Em 2024, ele já tinha se queixando de dores nessa região. Como as intervenções do CESP, o atleta foi suportando. Mas ao longo fomos tendo desfecho negativo com relação a dores. Isso foi discutido com o atleta, com a comissão, e achamos por bem parar o atleta para realizarmos essa intervenção cirúrgica. Ele já vinha há algumas semanas fazendo esse trabalho de campo. E hoje ele já se encontra disponível para reintegrar o elenco na temporada", André Martins, coordenador do CESP.

Já Luiz Otávio ainda não atuou em 2025. O jogador tem sofrido com lesões. A última foi uma rotura completa do ligamento cruzado anterior e estiramento dos ligamentos colaterais do cruzado posterior. Isso ocorreu em outubro de 2024, durante um treino no clube.

O jogador, que está longe dos campos há oito meses, vai precisar de pelo menos mais quatro para estar à disposição de Léo Condé. A recomendação é do CESPdo Ceará por se tratar de uma lesão recorrente.

"Ele já está fazendo trabalhos no campo, preparação física. Trabalhos com bola de forma controlada. E a nossa expectativa, dentro de um protocolo clínica, é em torno de aproximadamente 12 meses para estar disponível para um jogo", explicou o médico.

O Alvinegro volta a campo no dia 9 de julho, quando enfrenta o Sport em jogo das quartas de final da Copa do Nordeste. O duelo será na Ilha do Retiro. Em seguida, o grupo enfrenta o Fortaleza no primeiro Clássico-Rei da Série A de 2025.