Prevenção de lesões e adaptação do Ceará ao calendário de jogos | exclusiva com Joaquim Garcia Filho

Com um trabalho integrado e adaptado para o calendário do futebol brasileiro, o Ceará conseguiu reduzir as lesões na atual temporada. Para destacar o trabalho e os bons números do Centro de Saúde e Performance (CESP) do clube, o Jogada do Vozão bateu papo com o médico Joaquim Garcia Filho. Perto de completar 500 jogos oficiais pelo Alvinegro, o profissional revela histórias de bastidores e destaca ainda a recuperação de atletas do atual elenco.

Com apresentação de Samuel Conrado e participação de Daniel Farias, o programa passa pela trajetória de Joaquim Garcia, a evolução do departamento médico do clube e histórias de bastidores de atletas ao longo desse período.

VEJA O EPISÓDIO DESTA SEMANA:

O episódio do Jogada do Vozão vai ao ar toda quinta-feira no Youtube do Jogada SVM e, às 20h30, na tela da TV Diário. Aos domingos, pela manhã, o bate-papo entra na programação da Verdinha FM.