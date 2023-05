Relembre a campanha do Ceará na Copa do Nordeste 2023

O Ceará ergueu mais um título de campeão do Nordeste. A equipe comandada por Eduardo Barroca sagrou-se tricampeão e igualou a quantidade de troféus de seu rival na competição. A campanha da equipe alvinegra foi encerrada com 12 jogos, 8 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

O Vozão estreou na competição contra o Ferroviário e foi derrotado por 3 a 0. Os gols marcados por Ciel (2x) e Erick Pulga, deram alegria para o torcedor coral naquele dia. Após a derrota na estreia, o Ceará deu a volta por cima, recuperou a esperança do torcedor e garantiu cinco partidas de invencibilidade, vencendo inclusive, seu maior rival, Fortaleza.

A sequência invicta se deu contra o Sampaio Corrêa (2x0), Sport (3x2), CRB (1x1), Fluminense-PI (5x2) e Fortaleza (2x0), todas válidas pela fase de grupo da competição.

Na 7ª rodada da fase de grupos da competição, contra o Vitória, o Ceará voltou a ser derrotado, perdeu por 2 a 0 para o clube baiano. Porém, se recuperou logo após, na vitória contra o Alagoinhas por 3 a 1, a equipe alvinegra se reergueu e encerrou a fase de grupos na liderança do Grupo B com 16 pontos.

Nas quartas de final o Vovô eliminou o Sergipe na vitória alvinegra por 3 a 1. Nas semis, quem se despediu da competição foi o Fortaleza, após ser derrotado pelo Ceará por 3 a 2. Erick, Caíque Gonçalves e Titi (contra) garantiram o Vozão na final da Copa do Nordeste.

O primeiro duelo da grande decisão foi encerrado em 2 a 1 a favor do Ceará. Guilherme Castilho abriu o placar logo no início do primeiro tempo, aos dois minutos e Vitor Gabriel fez questão de ampliar para o Alvinegro de cabeça, nos acréscimos ainda na primeira etapa. Porém, em uma infelicidade, David Ricardo acabou colocando a bola no fundo da rede, contra, e colocou o gol do Sport no placar.

No segundo jogo, a situação foi bem diferente, o Ceará foi pressionado, sofreu o gol com Juba, e precisou segurar o placar na etapa final para levar a decisão nos pênaltis e conquistar o título.

CAMPANHA NA COPA DO NORDESTE

Ferroviário 3 x 0 Ceará (fase de grupos)

Ceará 2 x 0 Sampaio Corrêa (fase de grupos)

Ceará 3 x 2 Sport (fase de grupos)

CRB 1 x 1 Ceará (fase de grupos)

Fluminense-PI 2 x 5 Ceará (fase de grupos)

Ceará 2 x 0 Fortaleza (fase de grupos)

Vitória 2 x 0 Ceará (fase de grupos)

Ceará 3 x 1 Alagoinhas (fase de grupos)

Ceará 3 x 1 Sergipe (quartas de final)

Fortaleza 2 x 3 Ceará (semifinal)

Ceará 2 x 1 Sport (final 1)

Sport 1x0 Ceará (final 2) (2x4 nos pênaltis)

*Sob a supervisão de João Bandeira Neto