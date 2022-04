Nome no BID: Dorival estreia contra Independiente e está apto para comandar Ceará contra Palmeiras

O técnico Dorival Júnior teve contrato publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta segunda-feira (4) e está apto para comandar o Ceará na Série A do Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil.

Anunciado no dia 28 de março como substituto de Tiago Nunes, Dorival Júnior estreará no comando técnico do Ceará nesta quinta-feira (5) contra o Independiente-ARG na estreia da Copa Sul-Americana. No sábado (9), duela contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pela 1ª rodada da Série A.

Com passagens por clubes tradicionais do futebol brasileiro, o treinador, de 59 anos, busca reverter o emocional dos atletas alvinegros após as precoces eliminações no Campeonato Cearense e Copa do Nordeste.