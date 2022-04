Independiente desembarca em Fortaleza com desfalques para enfrentar Ceará; veja relacionados

Adversário do Ceará na estreia da Sul-Americana, o Independiente desembarcou na capital cearense nesta segunda-feira (4). Para o confronto diante dos alvinegros, o técnico Eduardo Domínguez relacionou 23 atletas, entre eles o lateral-direito Alex Vigo.

A equipe argentina utilizará o CT do Fortaleza para realizar o treino apronto. Ainda nesta segunda-feira, o Independiente fará o reconhecimento do gramado da Arena Castelão. A partida está marcada para esta terça-feira (5), às 19h15 (horário de Brasília).

O 'Rei de Copas' chega à capital cearense com desfalques pontuais no time titular: os zagueiro Sergio Barreto e Juan Insaurralde cumprem suspensão, enquanto o meio-campista Lucas González se recupera de uma entorse no joelho esquerdo. O lateral-direito Alex Vigo é dúvida para a partida.

Desta forma, Eduardo Domínguez deve escalar o Independiente com: Sosa; Assis, Laso, Costa, Lucas Rodríguez; Soñora, Lucas Romero, Blanco; Andrés Roa, Leandro Benegas e Gastón Togni.

Veja lista de relacionados do Independiente

Goleiros: Sebastián Sosa, Renzo Bachia e Milton Álvarez

Laterais: Lucas Rodríguez e Alex Vigo

Zagueiros: Joaquín Laso, Thomas Ortega, Gonzalo Asis, Mauro Zurita, Patricio Ostachuk e Ayrton Costa

Volantes: Gerónimo Poblete e Lucas Romero

Meias: Andrés Roa, Alan Soñora, Carlos Benavídez, Domingo Blanco e Tomás Pozzo

Atacantes: Leandro Fernández, Gastón Togni, Leandro Banegas, Rodrigo Márquez e David Sayago

Legenda: Relacionados do C.A Independiente para enfrentar o Ceará nesta terça-feira (5) pela Copa Sul-Americana Foto: Divulgação / C.A Independiente