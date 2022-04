Encharcado, gramado do Castelão recebe intervenção na véspera de Ceará x Independiente; veja detalhe

O gramado da Arena Castelão sofreu muito desgaste nos últimos dias e preocupa para a estreia do Ceará na Copa Sul-Americana, contra o Independiente-ARG, marcado para terça-feira (5), às 19h15. Com o excesso de chuvas, o local está recebendo ajustes para melhorar as condições até o jogo.

Uma comitiva, com membros do clube e da Conmebol, visitou a praça esportiva pela manhã e constatou a situação da grama, que estaria “impraticável para futebol no momento”. O Diário do Nordeste apurou que o Governo do Estado trabalha em prol de reduzir os danos no equipamento.

Com o palco do jogo muito encharcado, o campo não consegue absorver a água nem na primeira superfície de solo, formando uma lama e criando poças, o que atrapalha a fluidez da bola. Assim, a equipe de manutenção realiza perfurações em espaços na vertical e horizontal nesta segunda (4).

O objetivo é amenizar o impacto da chuva para, no dia do confronto, realizar um corte na grama. A cúpula alvinegra acompanha as medidas com atenção e reconhece o esforço do Estado em qualificar o campo.

Legenda: Na partida entre Fortaleza x Sport, o gramado da Arena Castelão ficou encharcado Foto: Kid Júnior / SVM

No domingo (3), a Arena Castelão recebeu Fortaleza x Sport pela final da Copa do Nordeste, quando a equipe cearense se sagrou bicampeã regional. A cerimônia de entrega da taça, com muitas pessoas no centro do gramado, também colaborou para degradar a qualidade do palco do jogo.

Em contato com a reportagem, atletas do Leão também demonstraram preocupação com a qualidade do gramado, ressaltando que “as condições estão péssimas”. Na quinta (7), é a vez do Tricolor entrar em campo contra o Colo Colo-CHI, pela Libertadores, às 19h. A agenda de abril no local é cheia.

Mais chuva

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu aviso com risco de chuvas e ventos fortes para todas as regiões do Ceará. O atual alerta tem vigência até a manhã desta terça-feira (5), no entanto, pode ser renovado. Deste modo, a expectativa é de precipitação, o que prejudica o Castelão.

Jogos na Arena Castelão em abril