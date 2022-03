Independiente pode não ter titular da lateral direita contra o Ceará

O Independiente, adversário do Ceará na próxima terça-feira pela 1ª rodada da Copa Sul-Americana, pode ter um desfalque importante. O Rojo perdeu o lateral-direito Alex Vigo no treino da última quarta-feira, que sofreu inflamação no ligamento colateral medial do joelho esquerdo e pode ser desfalque para o jogo das 19h15 no Castelão. A informação é do jornal argentino, o Diário Olé.

Ele já ficará fora do duelo pela Copa da Liga Argentina contra o Barracas Central na sexta-feira (1). O ex-jogador do River Plate será reavaliado nos próximos dias. Contra o Barracas, Vigo deve ser substituído por Gonzalo Asís.

Titular absoluto

Vigo tem 22 anos e jogou 699 minutos na temporada desde que chegou ao Independiente, sendo titular absoluto da equipe de Eduardo Domínguez, atuando nos 7 jogos pela Copa da Liga Argentina e um pela Copa da Argentina.