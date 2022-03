Conmebol define arbitragem para estreias de Ceará e Fortaleza na Sul-Americana e Libertadores

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) divulgou nesta quarta-feira (30) os trios de arbitragem para os duelos de Ceará e Fortaleza na Sul-Americana e Libertadores da América, respectivamente.

Para as duas partidas, o trio de arbitragem será composto por árbitros uruguaios. O árbitro Leodán González comanda a partida entre Ceará e Independiente-ARG, enquanto Andrés Cunha estará com o apito no duelo entre Fortaleza e Colo-Colo.

Os árbitros titulares para as partidas serão auxiliados por Pablo Llarena e Richard Trinidad. No duelo do Ceará, Andrés Cunha atuará como 4º árbitro, enquanto Leodán González assumirá a função no confronto do Fortaleza.

Legenda: Andrés Cunha apitou a final da Taça Libertadores da América, em 2018, entre Boca Juniors e River Plate Foto: GABRIEL BOUYS / AFP

Arbitragem de Ceará x Independiente-ARG

Árbitro: Leodán González (URU)

Árbitro Assistente 1: Richard Trinidad (URU)

Árbitro Assistente 2: Pablo Llarena (URU)

Quarto Árbitro: Andrés Cunha (URU)

Arbitragem de Fortaleza x Colo-Colo

Árbitro: Andrés Cunha (URU)

Árbitro Assistente 1: Pablo Llarena (URU)

Árbitro Assistente 2: Richard Trinidad (URU)

Quarto Árbitro: Leodán González (URU)