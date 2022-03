Ceará x Independiente: mais de 20 mil já confirmaram presença em jogo; saiba mais sobre ingressos

A ansiedade para a estreia do Ceará na Sul-Americana é grande. Mais de 20 mil torcedores já confirmaram presença no duelo contra o Independiente-ARG. Os times se enfrentam na terça-feira (4), na Arena Castelão.

Após campanha, o clube chegou a marca de 39 mil sócios e conta com a torcida para chegar aos 40 mil. Além disso, quer bater a marca de maior número de alvinegros em jogos do clube na temporada.

.O check-in para os sócios estará liberado até o dia do jogo. É possível confirmar presença através do site sociovozao.com ou no e-mail. A venda de ingresso continua nas lojas do Vozão e no site vozaotickets.com.

CONFIRA VALORES E SETORES DISPONÍVEIS:

Superior (Norte e Sul): R$ 60,00 (Inteira), R$ 30,00 (Meia)

Superior Central: R$ 80,00 (Inteira), R$ 40,00 (Meia)

Inferior (Norte e Sul): R$ 70,00 (Inteira), R$ 35,00 (Meia)

Inferior Central (Bossa nova): R$ 120,00 (Inteira), R$ 60,00 (Meia)

Especial: R$ 120,00 (Inteira), R$ 60,00 (meia)

Premium: R$ 250,00 (Inteira), R$ 125,00 (meia)

PONTOS DE VENDA:

Loja Vozão sede - 9h às 17H (seg. a sexta) e 09h às 12h (sábado)

Loja Vozão Shopping Parangaba (de 10h às 22h e no domingo de 13h às 20h)

Loja Vozão Shopping Iguatemi (de 10h às 22h e no domingo de 13h às 20h)

Loja Vozão Shopping RioMar Kennedy (de 10h às 22h e no domingo de 13h às 20h)

Loja Vozão Grand Shopping Messejana (de 10h às 22h e no domingo de 13h às 20h).

FICHA TÉCNICA

Copa Sulamerica

Ceará x Independiente-ARG

Data e hora: 05/04, às 19h15

Local: Arena Castelão

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte