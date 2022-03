Ceará chega à marca de 35 mil sócios ativos um dia antes de jogo decisivo na Copa do Brasil

O Ceará chegou e já passou dos 35 mil sócios ativos nesta segunda-feira (14). O Alvinegro de Porangabuçu soma exatamente 35.026 na contagem do portal Sócio Vozão. O número aumentou em pouco mais de três meses, quando a conta chegava aos 30 mil.

O clube espera comemorar a marca com vitória, já que enfrenta a Tuna Luso-PA nesta terça-feira (15), às 21h30, em jogo decisivo da Segunda Fase da Copa do Brasil. A partida será na Arena Castelão. A venda dos ingressos foi iniciada.

Em 2022, o Alvinegro ainda tem pela frente: Sul-Americana, Brasileirão, Copa do Nordeste e Copa do Brasil. A equipe segue se reforçando para a temporada. Recentemente, acertou com o centroavante Matheus Peixoto e monitora a situação de Thiago Galhardo, que ainda deseja atuar pelo Vovô.