Ceará monitora Thiago Galhardo; empresário explica cenário da negociação e vontade do atleta

O Ceará monitora o mercado para a temporada de 2022 e mantém um alvo no radar: Thiago Galhardo, que fez sucesso no time em 2019. O clube sondou a situação e fez contato com o staff do jogador, que mantém conversas sobre essa situação.

O cenário, no entanto, é difícil. Isso porque o atleta de 32 anos está emprestado pelo Internacional ao Celta de Vigo-ESP até junho, com opção de compra. O vínculo no time gaúcho é até dezembro.

Ao Diário do Nordeste, Flávio Trivella, agente de Galhardo, revelou contato com o presidente alvinegro Robinson de Castro. O empresário também falou que o jogador ainda deseja atuar pelo Ceará.

"O Thiago chegou no Ceará, foi muito feliz e virou um caso de amor. Todo dia tem mensagem da torcida, há amizade com Robinson, então a gente conversa sobre isso sim. Eu tenho certeza que ele ainda vai vestir a camisa do Ceará (na carreira). Agora, hoje, tem o empréstimo até junho (no Celta), com chance de compra. Há esse contrato na Europa, ele voltou a ser titular no Celta, o time pode querer contar com ele, a gente torce por isso, e tem um prazo (para resposta), o contrato no Inter é até dezembro. Se isso não acontecer, seria necessário acerto entre Ceará e Inter depois. O Galhardo gosta do Ceará”, explicou.

No cenário atual, uma investida alvinegra depende da definição do Celta-ESP sobre a renovação. Caso não seja confirmada, o Vovô pode abrir negociação com o Inter e avaliar as condições impostas pelos gaúchos. Vale ressaltar que a equipe cearense mantém 20% dos direitos econômicos de Galhardo.

No esquema tático 4-1-3-2 do técnico Tiago Nunes, o departamento de futebol acredita que Galhardo se encaixa no modelo de jogo e pode atuar mais avançado. Apesar das contratações para o elenco, o clube gostaria de contar com o atacante, mas tem trabalho de paciência em prol da oportunidade de mercado: hoje, depende mais de outros fatores do que do próprio Ceará.

Desempenho no Celta

Em agosto de 2021, o clube espanhol o contratou via empréstimo por 500 mil euros (aproximamente R$ 3,06 milhões) após um pedido do técnico argentino Eduardo Coudet, que o dirigiu em passagem pelo Inter.

Ao todo, o atacante disputou 25 jogos e marcou um gol. O feito foi obtido na última semana, quando participou do time principal e contribuiu com a equipe titular na vitória diante do Mallorca por 4 a 3.

Sucesso no Ceará

Thiago Galhardo atuou no Ceará em 2019, contratado após a saída do Vasco. O atacante logo se tornou protagonista e marcou 12 gols em 34 jogos pelo Vovô no Brasileirão, se tornando na época o maior goleador do clube na competição da era dos pontos corridos - o recorde agora é de Vina.

Com o interesse do Internacional no mercado, o jogador optou pela transferência. Apesar disso, manteve boa relação com a diretoria alvinegra e reforçou o desejo de voltar ao clube no futuro.