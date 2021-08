Internacional acerta empréstimo de Thiago Galhardo para Celta; Ceará pode lucrar na negociação

O Internacional encaminhou o empréstimo do meia Thiago Galhardo ao Celta, da Espanha. No acordo, o atleta foi cedido com opção de compra, em negociação que pode render receita ao Ceará.

Em 2020, em acordo para a transferência do atleta ao clube gaúcho, a diretoria alvinegra manteve 20% dos direitos econômicos. Assim, lucra com uma eventual venda no mercado da bola.

Legenda: Thiago Galhardo está no rol dos maiores artilheiros da história do Ceará na Série A Foto: JL Rosa / SVM

Pelo empréstimo, segundo o UOL, o Internacional vai receber 500 mil euros (cerca de R$ 3,1 milhões). A contratação é um pedido do técnico Eduardo Coudet, que o comandou no Colorado.

O desfecho positivo depende apenas de trâmites burocráticos. Com 32 anos, marcou 11 gols em 28 partidas na atual temporada. Pelo Vovô, no Brasileirão de 2019, balançou as redes 12 vezes.