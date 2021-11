Vina se isola ainda mais como maior artilheiro do Ceará no atual formato da Série A; veja números

O Ceará atravessa um momento de ascensão na Série A de 2021: no G-10 e com três vitórias consecutivas na Arena Castelão. O momento é de evolução do coletivo, mas tem interferência direta do principal astro do elenco, Vina. O meia foi decisivo e protagonista nas últimas vitórias alvinegras.

Em momento de afunilamento da competição, restando seis rodadas, o atleta de 30 anos cresceu. Os números com a camisa do Vovô são retratados no presente e guardados para a história. No ano vigente, é o artilheiro desde a saída de Saulo (8), com sete gols, e registra a liderança nas assistências (6).

Participação de Vina nas últimas vitórias do Ceará:

Ceará 2x1 Sport - marcou o primeiro gol do Vovô na partida.

- marcou o primeiro gol do Vovô na partida. Ceará 1x0 Cuiabá - realizou assistência para o gol de Messias.

- realizou assistência para o gol de Messias. Ceará 1x0 Fluminense - marcou o único gol do Vovô na partida.

Legenda: O Ceará tem o 3º melhor aproveitamento como mandante na Série A de 2021 Foto: Kid Júnior / SVM

No recorte da era dos pontos corridos, no entanto, é absoluto. Desde a implementação do modelo atual da elite nacional, em 2006, nenhum atleta marcou mais gols pelo Ceará como Vina. Hoje, o número é de 17 bolas na rede somando os anos de 2020 e 2021, recorde com margem de cinco gols para a vice-liderança, ostentada por Thiago Galhardo, Washington e Felipe Azevedo, todos com 12 - marca que Vina alcançou em janeiro de 2021.

O retrato é de um jogador identificado no clube e com ambição por história. Na 10ª posição, o time comandado por Tiago Nunes se consolidou na briga por uma vaga internacional e pode escrever novos capítulos na enredo centenário alvinegro.

No caminho, confrontos contra Fortaleza (F), Atlético-GO (F), Corinthians (C), Flamengo (F), América-MG (C) e Palmeiras (F).