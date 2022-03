CBF detalha cinco primeiras rodadas da Série A de 2022; veja jogos de Ceará e Fortaleza

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou as cinco primeiras rodadas da Série A de 2022. A competição tem início no dia 9 de março, com Ceará e Fortaleza representando o futebol cearense.

Apesar da divulgação, as datas podem sofrer alterações. O Leão, por exemplo, está na final do Campeonato Cearense contra o Caucaia, e os dias da decisão se chocam com duas rodadas do Brasileirão, em 10 e 23 de abril, que seriam as partidas entre Fortaleza x Cuiabá e Fortaleza x Ceará, respectivamente.

Confira as primeiras rodadas da Série A de 2022

1ª rodada

09/04 - Fluminense x Santos (16h30)

09/04 - Atlético-GO x Flamengo (19h)

09/04 - Palmeiras x Ceará (21h)

10/04 - Coritiba x Goiás (11h)

10/04 - Atlético-MG x Internacional (16h)

10/04 - Botafogo x Corinthians (16h)

10/04 - São Paulo x Athletico (18h)

10/04 - Fortaleza x Cuiabá (18h)

10/04 - Avaí x América-MG (19h)

11/04 - Juventude x Red Bull Bragantino (20h)

2ª rodada

16/04 - Goiás x Palmeiras (16h30)

16/04 - América-MG x Juventude (19h)

16/04 - Corinthians x Avaí (19h)

16/04 - Cuiabá x Fluminense (21h)

17/04 - Santos x Coritiba (11h)

17/04 - Flamengo x São Paulo (16h)

17/04 - Red Bull Bragantino x Atlético-GO (18h)

17/04 - Athletico x Atlético-MG (18h)

17/04 - Internacional x Fortaleza (18h)

17/04 - Ceará x Botafogo (19h)

3ª rodada

23/04 - Red Bull Bragantino x São Paulo (16h30)

23/04 - Athletico x Flamengo (16h30)

23/04 - Fluminense x Internacional (19h)

23/04 - Palmeiras x Corinthians (19h)

23/04 - Fortaleza x Ceará (19h)

23/04 - Atlético-MG x Coritiba (21h)

24/04 - Avaí x Goiás (11h)

24/04 - Santos x América-MG (16h)

24/04 - Juventude x Cuiabá (18h)

24/04 - Atlético-GO x Botafogo (19h)

4ª rodada

20/04 - Flamengo x Palmeiras (19h30)

30/04 - América-MG x Athletico (16h30)

30/04 - Ceará x Red Bull Bragantino (16h30)

30/04 - Cuiabá x Atlético-GO (19h)

30/04 - Goiás x Atlético-MG (21h)

01/05 - Botafogo x Juventude (11h)

01/05 - Corinthians x Fortaleza (16h)

01/05 - Coritiba x Fluminense (16h)

01/05 - Internacional x Avaí (19h)

02/05 - São Paulo x Santos (20h)

5ª rodada

07/05 - Atlético-MG x América-MG (16h30)

07/05 - Flamengo x Botafogo (19h)

07/05 - Athletico x Ceará (20h30)

08/05 - Palmeiras x Fluminense (16h)

08/05 - Atlético-GO x Goiás (16h)

08/05 - Red Bull Bragantino x Corinthians (18h)

08/05 - Santos x Cuiabá (18h)

08/05 - Juventude x Internacional (19h)

08/05 - Fortaleza x São Paulo (19h)

09/05 - Avaí x Coritiba (20h)