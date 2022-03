Datas da final do Cearense são definidas; Clássico-Rei da Série A é afetado

As finais do Campeonato Cearense de 2022 já tem as datas definidas. A Federação Cearense de Futebol (FCF) divulgou nesta terça-feira (29), as datas da decisão entre Fortaleza e Caucaia, após longo hiato pela indisponibilidade de datas devido ao calendário repleto de jogos do Leão. Com a definição, Fortaleza e Caucaia definem o campeão cearense nos dias 10 e 23 de abril, com os dois jogos no Castelão.

O mando do 1º jogo é da Raposa, no dia 10 às 18h30, no Castelão.E o jogo de volta, às 17h30 no dia 23, com mando do Tricolor de Aço.

Datas da Série A



Originalmente, as datas do dia 10 e 23 de abril seriam para as disputas da 1º e 3ª rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro. Pelas prévias da CBF, o Leão enfrentaria o Cuiabá no Castelão pela 1ª rodada nos dias 9, 10 ou 11. E pela 3ª rodada, o duelo seria o Clássico-Rei contra o Ceará, nos dias 23, 24 ou 25.

Mas com as datas do Estadual preenchendo ambas, as partidas devem ser adiadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).