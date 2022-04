Mendoza aposta em "mudança de chave" para o Ceará na Sul-Americana: "começar com o pé direito"

Virar a página. É esse o objetivo do Ceará após as eliminações precoces no Campeonato Cearense e na Copa do Nordeste. E a primeira chance de conseguir uma retomada é logo nesta terça-feira (5), contra o Independiente-ARG, na Arena Castelão, pela Copa Sul-Americana. Jogo que o colombiano Speed Mendoza aposta que pode ser da "mudança de chave" para o Alvinegro.

"O primeiro jogo é muito importante para começar com o pé direito. Queremos fazer um excelente jogo e sair com os três pontos, mas todos os jogos serão muito difíceis, não só contra o Independiente. Ano passado nós ficamos de fora por causa de um ponto, ficou um aprendizado, e agora é encarar todo jogo como uma final", afirmou.

O camisa 10 falou ainda que tem ficado de olho no adversário para tirar vantagens.

“Eu tenho um amigo que joga lá, o Roa, e acompanho os jogos deles, tanto para assistir o meu amigo, como para estudar o time deles. É um time forte, um rival complicado e que a gente sabe que não vai ser jogo fácil. Mas estamos preparados para fazer um bom jogo e sair de campo com os três pontos”, disse.

A partida marcará a estreia de Dorival Junior no comando técnico do Ceará. O Vovô deve ir a campo com João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio e Victor Luís; Richard, Fernando Sobral, Vina e Lima; Mendoza e Zé Roberto.