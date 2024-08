Rebeca Andrade fala sobre Simone Biles e emociona Ana Maria Braga na TV; veja vídeo

A ginasta brasileira Rebeca Andrade, uma das principais medalhistas da equipe olímpica do Brasil em Pais, comentou sua relação com Simone Biles, atleta estadunidense que é considerada uma das melhores do mundo na ginástica. Durante entrevista, na manhã desta terça-feira (13), no programa "Mais Você", da TV Globo, ela deu detalhes dos bastidores das Olimpíadas 2024 para Ana Maria, que se emocionou com sua fala.

"A Simone é de outro mundo mesmo. O talento dela, as coisas que ela consegue fazer, é surreal". Ela ainda resgatou o momento em que Simone e Jordan Chiles, ginasta que ficou em terceiro lugar no pódio da categoria Solo, curvaram-se para ela.

"Elas entenderam que era um momento muito especial para mim. Ao mesmo tempo para nós. Estávamos ali três mulheres pretas vivendo algo especial. Não foi uma reverência só para mim, foi para todas nós. Foi sensacional". Rebeca Andrade Ginasta brasileira

Para Rebeca, não existe rivalidade entre ela e Simone.

"A gente olhando mais de perto, você entende essa luz. E é por ser quem é, do jeito que é. E é verdade o que essa menina tá dizendo e tanta gente mais velha na vida não entendeu ainda", disse Ana Maria, emocionada.

Simone fala sobre reverência

Em entrevista ao programa TV Today, da emissora estadunidense NBC, Simone explicou o que a motivou a reverenciar a adversária.

“Acredito que o mais importante é o espírito esportivo, e nós não nos importamos com quem ganha ou perde. Nós sempre vamos manter uma boa expressão e apoiar as nossas adversárias, porque elas trabalharam tão duro quanto nós para aquele momento”, disse a ginasta.

Simone ainda reforçou que ficou feliz com a vitória de Rebeca. “Estávamos muito felizes por ela, ela mereceu. Ela teve a melhor apresentação no solo nas Olimpíadas. Então, sim, ela mereceu”.