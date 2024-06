Real Madrid lança novo uniforme principal para temporada de estreia de Mbappé; veja fotos

O Real Madrid anunciou nesta quarta-feira (5) o lançamento do seu novo uniforme principal para a disputa da temporada 2024/25, que começará a ser disputada no mês de agosto. O material segue sendo produzido pela fornecedora Adidas.

A camisa é lançada apenas poucos dias depois do Real Madrid conquistar o título da Uefa Champions League 2023/24, sobre o Borussia Dortmund, após vitória por 2 a 0 no último sábado (1º), no estádio de Wembley, em Londres (ING).

A nova camisa do Real Madrid segue o mesmo padrão utilizado nos uniformes anteriores, com a predominância da cor branca, principal cor do clube de Madrid, que é popularmente conhecido na Espanha pela alcunha “los blancos”, que significa “os brancos”.

Nas peças de divulgação do novo uniforme, é possível ver nomes importantes do elenco do Real Madrid, como Jude Bellingham, Linda Caicedo, Vinícius Júnior, Valverde, Éder Militão e Mendy. Mbappé, novo reforço do Real, não apareceu nas imagens.