Real Madrid decide não renovar com brasileiro que integra seu elenco; entenda

Passado o título da Liga dos Campeões, o Real Madrid já começa a pensar na temporada de 2024/25 e a planejar as peças que devem continuar e sair do elenco. Um dos nomes que está de saída do clube é o brasileiro Vinícius Tobias, de 20 anos. O jogador estava emprestado pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

O jovem foi revelado pelas categorias de base do Internacional, quando foi vendido ao clube da Ucrânia por 6 milhões de euros (aproximadamente R$34 milhões na cotação atual), e estava no time merengue desde 2021. O contrato de empréstimo havia sido renovado em maio de 2023, até junho deste ano, com uma opção de compra de aproximadamente 15 milhões de euros (aproximadamente R$85 milhões na cotação atual). O Real Madrid optou por não continuar com o atleta.

Legenda: O jovem foi revelado pelas categorias de base do Internacional Foto: THEARON W. HENDERSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

O lateral não teve muitas oportunidades no time da Espanha, e entrou em campo apenas uma única vez pela equipe profissional, em jogo da Copa do Rei, contra o Arandina. Pelo Real Castilla (time B), foram mais de 50 oportunidades.