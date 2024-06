O Real Madrid anunciou oficialmente a contratação do atacante francês Kylian Mbappé, de 25 anos. O jogador, que defendeu o Paris Saint-Germain (PSG) nas últimas sete temporadas, assinou contrato com o Real Madrid por cinco temporadas.

“O Real Madrid C. F. e @K.Mbappe chegaram a um acordo segundo o qual ele será jogador do Real Madrid durante as próximas cinco temporadas”, disse o clube em uma publicação em seu perfil oficial nas redes sociais.

