Tchéquia x Turquia na Eurocopa: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Tchéquia e Turquia entram em campo nesta quarta-feira (26), às 16h (de Brasília), no Volksparkstadion, em Hamburgo, para disputar a 3ª rodada da fase de grupos da Eurocopa 2024. As duas seleções estão no Grupo F, ao lado de Georgia e Portugal.

A seleção tcheca chega para a última rodada da fase de grupos na terceira colocação do grupo F, com 1 ponto conquistado. Já a seleção turca está na segunda colocação, com 3 pontos conquistados.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pelo SporTV e Globoplay.

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Tchéquia

Titulares: Stanek; Holes, Hranac, Ladislav Krejci; Coufal, Soucek, Barak, Provod, Doudera; Ondrej Lingr, Adam Hložek.

Stanek; Holes, Hranac, Ladislav Krejci; Coufal, Soucek, Barak, Provod, Doudera; Ondrej Lingr, Adam Hložek. Técnico: Ivan Hasek.

Turquia

Titulares: Bayindir; Muldur, Ayhan, Demiral, Kadioglu; Çalhanoglu. Yusek; Kenan Yildiz, Arda Güler, Kahveci; Baris Yilmaz.

Bayindir; Muldur, Ayhan, Demiral, Kadioglu; Çalhanoglu. Yusek; Kenan Yildiz, Arda Güler, Kahveci; Baris Yilmaz. Técnico: Vincenzo Montella.

Tchéquia x Turquia | FICHA TÉCNICA

Competição: 3ª rodada da Eurocopa

Local: Estádio Volksparkstadion, em Hamburgo (Alemanha)

Data e Horário: quarta-feira (26), às 16h (de Brasília)