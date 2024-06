Alemanha x Dinamarca na Eurocopa: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Alemanha e Dinamarca entram em campo neste sábado (29), às 16h (de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund, para disputar as oitavas de final da Eurocopa 2024. No retrospecto geral entre as seleções são 28 jogos oficiais, com 15 vitórias da Alemanha, 8 vitórias da Dinamarca e 5 empates.

A seleção alemã chega para a fase de mata-mata da competição após avançar na primeira posição do Grupo A. Já a seleção dinamarquesa avançou na segunda colocação do grupo C.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pelo SporTV, Globoplay e TV Globo.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Alemanha

Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Nico Schlotterbeck, Antonio Rüdiger e Max Mittelstadt; Robert Andrich e Toni Kroos; Jamal Musiala, İlkay Gündoğan e Florian Wirtz; Kai Havertz. Técnico: Julian Nagelsmann.

Dinamarca

Kasper Schmeichel; Joachim Andersen, Andreas Christensen e Jannik Vestergaard; Alexander Bah, Pierre Hojbjerg, Thomas Delaney e Joakim Maehle; Christian Eriksen; Rasmus Hojlund e Jonas Wind. Técnico: Kasper Hjulmand.

Alemanha x Dinamarca | FICHA TÉCNICA

Competição: Oitavas de final da Eurocopa

Local: Estádio Signal Iduna Park, em Dortmund (Alemanha)

Data e Horário: sábado (29), às 16h (de Brasília)