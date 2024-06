Argentina x Peru: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Argentina e Peru entram em campo neste sábado (29), às 21h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos, para disputar a 3ª rodada da fase de grupos da Copa América 2024. As duas seleções estão no Grupo A, ao lado de Chile e Canadá.

A seleção argentina chega para a terceira rodada da fase de grupos na primeira colocação do grupo A, com 6 pontos conquistados. Já a seleção peruana está na última colocação, com 1 ponto conquistado até o momento.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pelo SporTV e Globoplay.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Argentina

Titulares: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Germán Pezzella e Marcos Acuña; Alexis Mac Allister, Nicolás Rodriguez e Exequiel Palacios; Ángel Di María, Lautaro Martínez e Alejandro Garnacho.

Peru

Titulares: Pedro Gallese; Anderson Santamaria, Carlos Zambrano e Alexander Callens; Andy Polo, Sergio Peña, Wilder Cartagena, Piero Quispe e Marcos López; Gianluca Lapadula e Edison Flores (Paolo Guerrero).

Argentina x Peru | FICHA TÉCNICA

Competição: 3ª rodada da Copa América

Local: Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos

Data e Horário: sábado (29), às 21h (de Brasília)