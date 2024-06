Novo treinador do Ceará, Léo Condé fala em dar uma resposta positiva para o torcedor

Novo treinador do Ceará, Léo Condé falou oficialmente como treinador do clube pela 1ª vez. Ao site oficial do Vovô, ele espera dar uma resposta positiva ao torcedor.

“Eu espero dar uma resposta positiva para o torcedor, junto com o grupo de atletas, com a comissão técnica que eu estou levando, com a comissão técnica permanente e com a direção. Com certeza, o torcedor do Ceará vai ter um papel fundamental nesse momento. Vai chegar o momento decisivo da competição e não tem como caminhar separado”, afirmou.

Contratado e anunciado oficialmente na última quinta-feira, Léo Condé chega na madrugada de segunda-feira (1º) e horas depois o profissional conhecerá o CT de Porangabuçu, se reunirá com a comissão técnica que terá para trabalhar consigo e comandará sua primeira atividade.

Condé iniciará seu trabalho com o Vovô em 11º na Série B com 16 pontos. O time está há 4 pontos do G4 - o Vila Nova é o 4º com 20 - mas também do Z4 - o CRB é o 17º com 12.



Momento de pressão

O novo treinador chega ao Ceará em um momento conturbado do clube, com protestos da torcida. Na quarta-feira, a torcida fez protesto no aeroporto no momento da chegada do time. E na sexta-feira, invadiu o CT do clube no momento do treinamento da equipe visando a partida contra o Ituano, que acontece neste sábado (29), no Castelão, às 21 horas.

