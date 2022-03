Quem pode ser o novo técnico do Ceará? Veja nomes disponíveis no mercado e vote

O Ceará decidiu interromper o trabalho do técnico Tiago Nunes após a eliminação do Vovô na Copa do Nordeste.

Com duas semanas até a próxima partida, a estreia do Alvinegro na Copa Sul-Americana contra o Independiente, a diretoria do Vozão corre para tentar fechar com o próximo treinador.

Velhos conhecidos do mercado nacional estão disponíveis, mas o Alvinegro também pode fechar com um nome estrangeiro, possibilidade que não é descartada dentro do clube.

Mas se você tivesse a caneta na mão, contrataria alguns dos nomes abaixo? Todos eles estão sem clube atualmente.

