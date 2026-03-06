Decisão do Campeonato Cearense terá cobertura multiplataforma do Sistema Verdes Mares

Deste domingo (8) não passa! É hora de conhecer o novo campeão cearense. E o Clássico-Rei que vale título terá transmissçao multiplataforma do Sistema Verdes Mares. O segundo jogo da final entre Ceará e Fortaleza, pelo Campeonato Cearense pode ser acompanhado vivo e com imagens na TV Verdes Mares, TikTok, Instagram, Facebook, Youtube (Canal Jogada), além da Verdinha (92.5 FM), em áudio. As equipes vão se enfrentar na Arena Castelão.

No rádio e plataformas digitais, a narração será de Jota Rômulo, com comentários de Wilton Bezerra. Direto do campo, os repórteres Samuel Conrado e Fernanda Alves vão trazer todas as informações sobre Vovô e Tricolor do Pici, respectivamente.

Pela TV Verdes Mares, Brenno Rebouças narra a partida, com comentários de André Almeida e Alexandre Mota. Já Marta Negreiros e Lucas Catrib trazem todos os detalhes nas reportagens.

Ceará e Fortaleza se enfrentam a partir das 18h (de Brasília), na Arena Castelão. As equipes disputam mais um título estadual. Também é possível acompanhar a cobertura em tempo real no Diário do Nordeste.



TRANSMISSÕES DO SVM DE FORTALEZA X CEARÁ

Rádio Verdinha 92.5 FM: https://www.verdinha.verdesmares.com.br

YouTube do Jogada: https://www.youtube.com/@jogadasvm

TikTok do Diário do Nordeste: https://www.tiktok.com/@diariodonordeste

Instagram do Jogada: https://www.instagram.com/jogadasvm

Facebook do Diário do Nordeste: https://www.facebook.com/diariodonordeste

Diário do Nordeste - tempo real