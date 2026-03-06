Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Decisão do Campeonato Cearense terá cobertura multiplataforma do Sistema Verdes Mares

Torcedores podem acompanhar o duelo na televisão, no rádio e em quatro plataformas digitais

Escrito por
Brenno Rebouças brenno.reboucas@svm.com.br
Jogada
Legenda: Sistema Verdes Mares transmite Clássico-Rei em seis veículos diferentes
Foto: LC Moreira/SVM

Deste domingo (8) não passa! É hora de conhecer o novo campeão cearense. E o Clássico-Rei que vale título terá transmissçao multiplataforma do Sistema Verdes Mares. O segundo jogo da final entre Ceará e Fortaleza, pelo Campeonato Cearense pode ser acompanhado vivo e com imagens na TV Verdes MaresTikTok, Instagram, Facebook, Youtube (Canal Jogada), além da Verdinha (92.5 FM), em áudio. As equipes vão se enfrentar na Arena Castelão. 

No rádio e plataformas digitais, a narração será de Jota Rômulo, com comentários de Wilton Bezerra. Direto do campo, os repórteres Samuel Conrado e Fernanda Alves vão trazer todas as informações sobre Vovô e Tricolor do Pici, respectivamente. 

Pela TV Verdes Mares, Brenno Rebouças narra a partida, com comentários de André Almeida e Alexandre Mota. Já Marta Negreiros e Lucas Catrib trazem todos os detalhes nas reportagens.

Ceará e Fortaleza se enfrentam a partir das 18h (de Brasília), na Arena Castelão. As equipes disputam mais um título estadual. Também é possível acompanhar a cobertura em tempo real no Diário do Nordeste.


TRANSMISSÕES DO SVM DE FORTALEZA X CEARÁ

  • Rádio Verdinha 92.5 FM: https://www.verdinha.verdesmares.com.br
  • YouTube do Jogada: https://www.youtube.com/@jogadasvm
  • TikTok do Diário do Nordeste: https://www.tiktok.com/@diariodonordeste
  • Instagram do Jogada: https://www.instagram.com/jogadasvm
  • Facebook do Diário do Nordeste: https://www.facebook.com/diariodonordeste
  • Diário do Nordeste - tempo real 

Veja também

teaser image
Vladimir Marques

Ceará e Fortaleza invictos e finalistas: como estão todos os times da Série B nos Estaduais?

teaser image
Jogada

Ceará e Fortaleza pedem árbitro Fifa para finais do Cearense 2026 e quadro será “misto”

Assuntos Relacionados
Clássico-Rei final

Jogada

Decisão do Campeonato Cearense terá cobertura multiplataforma do Sistema Verdes Mares

Torcedores podem acompanhar o duelo na televisão, no rádio e em quatro plataformas digitais

Brenno Rebouças Há 10 minutos
Breno Lopes

Jogada

Fortaleza arrecada quase R$ 30 milhões com vendas de Breno Lopes, Moisés e Bareiro

Tricolor ainda manteve porcentsgens para vendas futuras dos dois atacantes brasileiros

Brenno Rebouças 05 de Março de 2026
jogadores

Jogada

Boletim da transparência do Fortaleza cita negociações de jogadores e plano de trabalho para 2026

Documento também explica mudanças no Conselho de Administração

André Almeida, Brenno Rebouças, Crisneive Silveira e Fernanda Alves 05 de Março de 2026
O atacante Herrera fez 21 jogos pelo Fortaleza

Jogada

Fortaleza não lucra com venda do atacante Herrera ao Bragantino; veja detalhes

Clube manteve 15% dos direitos econômicos do atleta

Fernanda Alves e André Almeida 05 de Março de 2026
mailton

Jogada

Maílton destaca diferencial do Fortaleza para Clássico-Rei decisivo da final do Cearense

Lateral-direito é um dos destaques do time liderado por Carpini

Crisneive Silveira 05 de Março de 2026
jogada do vozao

Jogada

Mozart completa dois meses no comando do Ceará e já utilizou 29 atletas do elenco

Na final do Campeonato Cearense, Mozart quer chegar no terceiro título em sua carreira à beira do campo

Samuel Conrado 05 de Março de 2026