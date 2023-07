Quem é a mascote da seleção brasileira na Copa do Mundo Feminina? Personagem não-oficial viraliza

A Copa do Mundo de 2023 já teve seu pontapé inicial, e o Brasil mais uma vez está representado por uma mascote que vem viralizando nas redes sociais. A Canarinha Pistola foi criada por torcedores da Seleção e não é o mascote oficial. No entanto, ela vem desempenhando muito bem o seu papel nas arquibancadas.

A Seleção masculina tem o Canarinho Pistola, agora chegou a vez das meninas, com a Canarinha Pistola, inspirado no mascote dos meninos.

Mascote da Copa do Mundo Feminina 2023

Se a Canarinha representa tão bem o Brasil, a Tazuni representa toda a Copa do Mundo de 2023. Uma pinguim adolescente apaixonada por futebol foi eleita a representante do Mundial deste ano. O nome da mascote foi originado da junção das palavras “Mar da Tasmânia” (Tasman Sea, em inglês) e “unidade”, um valor fundamental do evento.