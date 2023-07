Fortaleza e Unión não avançam em negócio por Imanol Machuca; Tricolor busca novas opções no mercado

As negociações para a vinda de Imanol Machuca para o Fortaleza estão paradas. O Unión de Santa Fé não aceita a venda de 50% dos direitos do jogador por U$ 2.2 milhões de dólares ao time cearense. Assim, o clube cearense já estaria procurando outras opções. A informação pelos jornalistas César Luis Merlo e Adriel Drussi nesta terça-feira (25).

Nesta segunda-feira, o jogador decidiu não viajar com o time para o jogo contra o Vélez, pelo Campeonato Argentino. Em nota, o Unión confirmou a ausência do atleta e explicou que o Fortaleza não esclareceu sobre o vencimento da proposta feita ao jogador.

O clube argentino quer 3 milhões de dólares por 50% dos direitos econômicos de Machuca. O Diário do Nordeste apurou que o time cearense aumentou a proposta para US$ 2,5 de dólares (cearca de R$ 10.4 mi). Desde a saída de Moisés, o Fortaleza busca um ponta esquerda para substituir o jogador na posição. A janela de mercado fecha no dia 2 de agosto.