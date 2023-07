Conheça Linda Caicedo, estrela do Real Madrid e da Copa do Mundo pela Colômbia

Linda Caicedo, jogadora da Colômbia, faz sua primeira Copa do Mundo aos 18 anos. Desde a infância usava latas e outros brinquedos para substituir a bola de futebol. Em 2019, aos 14 anos, ela começou a carreira no futebol jogando no América de Cali e foi artilheira da Liga Colombiana marcando sete gols em sete jogos. Veja tabela de jogos do Mundial.

A jogadora enfrentou algumas dificuldades quando foi diagnosticada com câncer no ovário, aos15 anos. Então, em 2020 sua carreira teve que ser interrompida para o tratamento.

"Naquele momento, eu não achei que fosse possível jogar profissionalmente de novo por causa de todos os tratamentos e cirurgias que eu tinha de enfrentar", contou Caicedo à Fifa.

Quando foi diagnosticada, Linda Caicedo tinha acabado de assinar com o Deportivo Cali. A jogadora precisou passar por cirurgia para a retirada do tumor e ainda enfrentou seis ciclos de quimioterapia durante três meses, na pandemia.

Após o tratamento, Linda retornou ao futebol no final de 2020, quando os treinamentos voltaram ao normal. Porém, a jogadora manteve a sua doença em segredo e usou peruca. Tempos depois a história foi revelada ao público.

Em 2022, Linda foi eleita a melhor jogadora na Copa América Feminina de 2022, fator que confirmou a vaga da jogadora na Copa do Mundo feminina de 2023 e nas Olimpíadas de 2024. Ela é considerada uma das maiores promessas do mundo no futebol.

A jogadora atualmente defende o Real Madrid. O clube a contratou em fevereiro de 2023 e ela já soma dois gols e quatro assistências em 10 jogos pelo clube espanhol.