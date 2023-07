O torneio vai acontecer na Austrália e na Nova Zelândia entre os dias 20 de julho e 20 de agosto.

A Seleção brasileira estreia na Copa do Mundo no próximo dia 24 de julho diante do Panamá, em Adelaide. A equipe chegou nesta terça-feira em Brisbane, sede do Brasil na primeira fase. O time está no Grupo F, que também conta com França e Jamaica.