Ary Borges ganha mais de 130 mil seguidores no Instagram após brilhar em estreia da Copa do Mundo

A Seleção brasileira feminina fez sua estreia na Copa do Mundo, que acontece na Austrália e na Nova Zelândia. O Brasil venceu a equipe do Panamá pelo placar de 4 a 0 e assumiu a liderança do grupo F. O destaque foi para a meio-campista Ary Borges, que marcou três gols. O feito acabou rendendo um crescimento de 200% de seguidores no seu Instagram, saindo de 96 mil, para 230 mil. Com o hat trick, a camisa 17 da amarelinha viralizou nas redes sociais, reagindo ao crescimento de seus seguidores, confira o momento:

Além disso, a jogadora entrou para a história, se tornando a primeira brasileira estreante em Copas do Mundo a marcar três gols em um jogo de abertura do mundial.

Próximo confronto

A seleção brasileira volta a campo neste sábado, contra a França, às 07h00, no horário de Brasília. O confronto vale a liderança do grupo F. A equipe francesa empatou em seu primeiro duelo e ocupa a segunda posição na tabela.