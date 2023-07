Conheça Ary Borges, a jogadora que marcou o 1° gol do Brasil na Copa Feminina

Natural de São Luís, no Maranhão, Ariadina Alves Borges, jogadora de 23 anos, vem sendo o principal destaque da seleção brasileira. Ary Borges, como é conhecida, marcou os primeiros gols do Brasil na Copa do Mundo Feminina. A meia iniciou no futebol, ao contrário de muitas jogadoras, com bastante apoio de sua família.

Jogando futebol com seus primos homens, seu tio, apaixonado pelo futebol, e com o apoio da família, Ary aprendeu com sua família a amar o esporte. E foi através desse amor, seguido por muito esforço e dedicação, que a meia chegou à Seleção e ao Mundial.

A jogadora, logo aos 10 anos, se mudou para São Paulo, onde conheceu seus pais. Ary foi criada por sua avó na infância e seu primeiro contato com os pais foi na capital paulista. A iniciativa de ir para São Paulo foi motivada pela tentativa de ter uma vida melhor. A mãe de Ary, chegou muito perto de ser uma atleta, mas foi seu pai que a incentivou a entrar, de uma vez por todas, no futebol.

Em São Paulo, Ary foi levada por seu pai para fazer teste no Santos onde iria jogar com os meninos, mas logo surgiu uma equipe feminino, o Centro Olímpico, onde a meia atuou nas categorias de base e iniciou no profissional.

A jogadora tem passagens pelo Sport, onde atuou após sair do Centro Olímpico, e foi campeã do pernambucano em 2017 e 2018. Um ano depois, a meia foi contratada pelo São Paulo, onde foi capitã da equipe tricolor após a lesão de diversas jogadoras e pôde erguer o título do Brasileirão Série A2.

Além de Sport e São Paulo, Ary também tem passagem pelo Palmeiras. Em 2020 a jogadora foi contratada pelo alviverde em decorrência da boa campanha feita no tricolor paulista. No ano seguinte a meia foi campeã da Copa Paulista e vice-campeã do Brasileirão. Em 2022, Ary esteve na Libertadores e conquistou o título marcando um gol na final da competição.

Atyualmente, Ary joga no Racing Louisville. A jogadora foi contratada pelo clube em dezembro de 2022.