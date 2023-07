Quem é Bia Zaneratto, atacante da seleção brasileira na Copa do Mundo? Conheça a jogadora

Beatriz Zaneratto João, atacante e meio-campista de 29 anos, chega para a Copa do Mundo de 2023 como um dos principais nomes da seleção brasileira comandada por Pia Sundhage. A jogadora atualmente defende a equipe do Palmeiras e nos braços da torcida alviverde, ganhou uma música feito pelos torcedores, chamada "Hit da Bia Zaneratto", que deverá tocar bastante nesse Mundial.

Atualmente, Bia Zaneratto é a segunda maior artilheira da história do time feminino do Palmeiras. Pelo clube paulista, nas duas últimas temporadas, a atacante esteve em campo em 55 oportunidades, soma 31 gols e 20 assistências, considerando as temporadas de 2022 e 2023.

A jogadora tem passagens por Ferroviária, de Araraquara, Santos, Bangu, Vitória das Tabocas e pelo futebol sul coreano, ainda em 2013. Em 2021, Zaneratto encerrou a temporada entre as 11 melhores jogadoras sul-americanas do ano, eleita pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS).

Além do futebol jogado com os pés, Bia Zaneratto tem uma passagem vitoriosa também pelo e-Sports, quando venceu a Copa GamHer, no FIFA 20, com a camisa do Brasil.

A passagem de Bia pelo Palmeiras é dividida em quatro temporadas, sendo a primeira dela ainda em 2020, antes da sua saída para o futebol chinês. Zaneratto retornou ao Palmeiras ainda em 2021, desta vez foi tida como um "Presente de Natal" para a torcida, quando caiu de vez, nas graças do torcedor alviverde.

TÍTULOS

Pelo Brasil, Bia Zaneratto foi campeã da Copa América em 2018 e do torneio internacional de Yogchuan em 2017.

Além desses com a camisa do Brasil, Bia Zaneratto tem uma carreira brilhante e recheada de títulos, conquistados em nos clubes que já atuou. No Incheon Hyundai, da Coréia do Sul, a atacante conquistou, junto com o restante do elenco, sete títulos nacionais em sete anos que passou no clube. Zaneratto ainda conquistou a Libertadores pelo Santos e Palmeiras, em 2010 e 2022, respectivamente, e o Campeonato Paulista também nos dois anos e pelos mesmos clubes.

Pelo Vitória das Tabocas, Bia Zaneratto conquistou doi Campeonatos Pernambucanos, em 2011 e 2012.

Calendário na Copa do Mundo de Futebol Feminino