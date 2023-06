Convocação da Seleção Brasileira feminina para a Copa do Mundo será nesta terça (27); veja horário

Pia Sundhage, técnica da seleção brasileira feminina, vai divulgar nesta terça-feira, 27, as convocadas para a Copa do Mundo feminina. A lista composta por 23 jogadoras e três suplentes, para casos de lesões, será conhecida a partir das 16h, em evento realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro. A CBF TV, no Youtube, transmite ao vivo.

No Mundial, o Brasil está no Grupo F e vai fazer sua estreia contra o Panamá, no dia 24 de julho, em Adelaide. O segundo confronto da Seleção é contra a França, no dia 29, em Brisbane, e o último será contra a Jamaica, no dia 2 de agosto, em Melbourne.

Antes da bola rolar para a Copa do Mundo, as meninas do Brasil ainda farão um amistoso em Brasília, no Estádio Mané Garrincha, contra o Chile, no domingo, (2).

As jogadoras que forem convocadas se apresentam ainda nesta semana para o início dos treinamentos. O primeiro destino da amarelinha será Gold Coast, na Austrália, onde as meninas farão a parte inicial das atividades. Após esse período, irão para a cidade que foi escolhida como sede do Brasil no Mundial, Brisbane.