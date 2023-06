Copa do Mundo feminina 2023: saiba os dias e transmissão dos jogos do Brasil

A Copa do Mundo feminina, realizada entre os dias 20 de julho e 20 de agosto na Austrália e Nova Zelândia, teve sua tabela de jogos divulgada. Os veículos da Rede Globo vão poder transmitir apenas algumas partidas em seus canais oficiais.

Inicialmente, a TV Globo vai transmitir apenas os jogos do Brasil na fase de grupos, que começa contra o Panamá, no dia 24 de julho, às 8h.

A Globo vai transmitir sete jogos durante a Copa do Mundo, nesse esquema, a emissora transmite os jogos envolvendo o Brasil, ou um jogo por fase até a final, caso a Seleção seja eliminada.

O SporTV tem reservado 16 transmissões da Copa do Mundo na fase de grupos juntamente com Globoplay e GE.

TABELA E TRANSMISSÕES GLOBO

20/07 - quinta - 23h30 - Nigéria x Canadá

21/07 - sexta - 4h30 - Espanha x Costa Rica

21/07 - sexta - 22h - Estados Unidos x Vietnã

22/07 - sábado - 4h - Zâmbia x Japão

22/07 - sábado - 9h - Dinamarca x China

23/07 - domingo - 2h - Suécia x África do Sul

24/07 - segunda - 5h30 - Alemanha x Marrocos

24/07 - segunda - 8h - Brasil x Panamá - TV Globo também transmite

24/07 - segunda - 23h - Colômbia x Coreia do Sul

26/07 - quarta - 2h - Japão x Costa Rica

26/07 - quarta - 4h30 - Espanha x Zâmbia

26/07 - quarta - 22h - Estados Unidos x Holanda

27/07 - quinta - 4h30 - Portugal x Vietnã

27/07 - quinta - 7h - Austrália x Nigéria

27/07 - quinta - 21h - Argentina x África do Sul

28/07 - sexta - 8h - China x Haiti

29/07 - sábado - 7h - França x Brasil - TV Globo também transmite

30/07 - domingo - 1h30 - Coreia do Sul x Marrocos

02/08 - quarta - 7h - Jamaica x Brasil - TV Globo também transmite

Os jogos da Copa do Mundo feminina serão transmitidos também, de forma gratuita, pela CazéTV, no Youtube e na Twitch.