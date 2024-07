Resumo das Olimpíadas em Paris: veja como foi o 4º dia dos brasileiros

Este domingo (28) foi cheio de pódios para o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris. Judô e skate garantiram as primeiras medalhas do país. Confira o resumo da participação dos brasileiros no quinto dia da maior competição esportiva do mundo.

JUDÔ

O judoca Willian Lima foi o primeiro a garantir medalha para o Brasil. Aos 24 anos, ele disputou a final da competição na categoria até 66kg contra o japonês Hifumi Abe. O Brasil não fazia uma final na modalidade desde as Olimpíadas de Sydney (200). O atleta ficou com a prata. Veja mais detalhes aqui.

O judô também deu outra medalha ao Brasil. Desta vez, após garantir vaga na repescagem, Larissa Pimenta conquistou o bronze na categoria até 52kg. Ela venceu a italiana Odette Giuffrida, atual campeã mundial. Veja mais detalhes aqui.

SKATE

Rayssa Leal conquistou a medalha de bronze no skate street em uma disputa emocionante. A jovem atleta de 16 anos foi ao pódio pela segunda vez e tornou-se uma das poucas a conquistar duas medalhas nos Jogos Olímpicos. Veja mais detalhes aqui.

GINÁSTICA

A seleção feminina de ginástica artística do Brasil garantiu sete vagas nas finais: uma por equipes e seis nas disputas individuais neste domingo (28), nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Medalhista olímpica, Rebeca Andrade vai brigar pelo ouro na trave, salto e no solo, além da disputa com o time do Brasil. Veja mais detalhes aqui.

Legenda: As quatro duplas do vôlei de praia do Brasil venceram na estreia. Foto: Alexandre Loureiro/COB

VÔLEI DE PRAIA

As quatro equipes do vôlei de praia do Brasil estrearam com vitória. Evandro/Arthur, Ana Patrícia/Duda, Carol Solberg/Bárbara Seixas e André/George venceram os jogos por 2 sets a 0. Veja mais detalhes aqui.

TÊNIS

O cearense Thiago Monteiro se despediu da competição na chave de simples após ser eliminado pelo argentino Sebastian Baez. O adversário venceu o tenista brasileiro por 2 sets a 0. Agora, Monteiro segue na disputa de duplas ao lado de Thiago Wild, também eliminado na disputa individual. Veja mais detalhes aqui.

Já Beatriz Haddad superou a francesa Varvara Gracheva por 2 sets a 1. Medalhista em Tóquio, a brasileira avançou para a próxima fase. Veja mais detalhes aqui.

TÊNIS DE MESA

Hugo Calderano garantiu vaga na segunda fase da disputa após vencer o cubano Andy Pereira por 4 a 0. O adversário do brasileiro será o vencedor do duelo entre o espanhol Alvaro Robles e o austríacos Daniel Habesohn. Veja mais detalhes aqui.

FUTEBOL FEMININO

O futebol feminino foi derrotado por 2 a 1 pelo Japão, em gols marcados nos acréscimos, em jogo da segunda rodada do Grupo C. Jheniffer abriu o placar para a equipe canarinho após jogada iniciada por Marta, que fez o 200º duelo defendendo a camisa verde e amarela. Kumagai e Tanikawa marcaram para as adversárias, no Parc des Princes, em Paris. Veja mais detalhes aqui.

BOXE

Keno Marley venceu a primeira luta em sua estreia nos Jogos Olímpicos. O brasileiro superou o britânico Patrick James no boxe, por decisão dos juízes. Assim, vai para as quartas de final, quando enfrenta atleta do Uzbequistão. Veja mais detalhes aqui.

CANOAGEM

Ana Sátila ficou em quarto lugar na luta pela medalha na canoagem slalom-K1. A brasileira de 28 anos, que foi medalhista nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023, teve desempenho histórico em Paris. Veja mais detalhes aqui.

RÚGBI

No rúgbi, o Brasil foi derrotado por 28 a 0 na estreia contra a França. Depois, as Yaras enfrentaram as americanas e sofreram novo revés, desta vez por 24 a 5. A equipe enfrenta o Japão nesta segunda-feira. Veja mais detalhes aqui.

HANDEBOL

Depois de estrear bem ao derrotar a Espanha, a seleção feminina de handebol foi derrotada nos segundos finais pela Hungria por 25 a 24. Veja detalhes aqui.

SURFE

No surfe, esperança de medalhas para ao Brasil, Gabriel Medina e Chumbinho garantiram classificação direta para a próxima fase. Após repescagem, Tati Weston-Webb também conseguiu avançar. Veja mais detalhes aqui.

Legenda: Tatiana Weston-Webb avançou no surfe feminino. Foto: William Lucas/COB