Quem é Geyse Ferreira? Atacante que é promessa de gol da Seleção Brasileira

Nordestina nascida em Maragogi, em Alagoas, no dia 27 de março de 1998, no auge de seus 25 anos, Geyse da Silva Ferreira, chega na Copa do Mundo como um dos principais nomes da lista de jogadoras convocadas por Pia Sundhage. Atualmente defendendo a camisa do Barcelona, Geyse chega com moral para o torneio após conquistar a tão sonhada Champions League.

A carreira de Geyse começou como a da maioria das mulheres que atuam no futebol. Os primeiros passos da atacante nesse esporte foram dados em meio a diversos meninos que jogavam bola na praia ou na rua até iniciar no futsal de sua escola. Posteriormente, Geyse foi convidada para o time que a revelou dentro do cenário esportivo, o União Desportiva.

Geyse chegou a vestir a camisa do Corinthians, em 2016, mas teve uma passagem discreta por lá. A carreira da atacante foi abrilhantada ainda mais quando começou a atuar na Europa. Geyse vestiu a camisa do Madrid CFF, Benfica e Barcelona (atual clube).

No Benfica, Geyse integrou a equipe que levou o time português de volta à primeira divisão nacional. Atualmente, a atacante convocada para a Seleção conquistou, na temporada de 2022/2023, a Champions League feminina, maior competição da Europa, independente da modalidade.

Vestindo a camisa da seleção brasileira, Geyse atuou na Copa do Mundo Sub-20 e foi destaque, posteriormente, no campeonato sul-americano sub-20, ela foi eleita a melhor jogadora do torneio. Além dessa conquista e participação, em 2022 a atacante foi campeã da Copa América com a seleção principal.

RESULTADO DO ESFORÇO

O melhor de treinar incansavelmente é ver o resultado do esforço e Geyse pôde vivenciar esse sentimento de perto. Após inúmeros treinos, jogos e competições, a atacante comprou e presenteou sua mãe e seus cinco irmãos com uma casa própria, comprada com sua própria renda.