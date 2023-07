Quem são as adversárias do Brasil no Grupo F da Copa do Mundo feminina? Confira

O Brasil está no Grupo F da Copa do Mundo Feminina de 2023. O time comandado por Pia Sundhage terá pelo caminho França, cabeça de chave e uma das fortes seleções que chegam na briga pelo título, além de Panamá e Jamaica. O primeiro duelo das canarinhas será nesta segunda-feira. Confira um raio-x das adversárias da seleção brasileira.

PANAMÁ

A equipe panamenha conquistou a vaga histórica durante a repescagem. Elas venceram Papua-Nova Guiné e Paraguai na repescagem e vão disputar a primeira Copa do Mundo. Las Canaleras formam uma das seleções mais recentes da América Central. O time só passou a disputar jogos oficiais em 2002. Sob o comando do técnico Nacho Quintana, passou a ser mais organizada, com foco nas disputas de torneios maiores.

Assim, o time conseguiu chegar à fase final da Concacaf Women's e conseguiu a vaga na repescagem para a Copa de 2023. A maioria das jogadoras atua no futebol latino-americano. A equipe tem proposta de futebol agressivo, vertical e aposta bastante nos contra-ataques. A estratégia deve ser usada principalmente contra Brasil e França e, diante da Jamaica, deve trabalhar mais a bola. No ranking da FIFA, o time está em 52º lugar.

Marta Cox é o destaque na seleção panamenha. A camisa 10 é bastante habilidosa, sabe improvisar quando tem pouco espaço e é uma jogadora inteligente.

Brasil x Panamá: 24/07 (segunda-feira), às 8h (de Brasília). Confira a tabela de jogos.



FRANÇA

A França tem uma das seleções mais antigas. Disputou a primeira partida em 1920, passou por um tempo de inatividade, e atua de forma recorrente desde 1971. A equipe é uma das favoritas ao título e chega para a quinta Copa do Mundo com foco em superar a campanha de 2011, quando ficaram em quarto, seu melhor resultado.

O grupo teve problemas internos com a técnica Corinne Diacre, conhecida por ser muito rígida. Após a eliminação nas semifinais da Eurocopa de 2022, a relação piorou. Várias atletas deixaram a seleção até que melhorias fossem feitas e a comissão técnica trocada. Assim, Hervé Renard assumiu o time, com projeto para Paris 2024.

O time tem mistura de experiência e juventude. Eugenie Le sommer e Wendie Renard, grandes nomes do time, retornaram para a seleção. Apesar de algumas baixas por lesão, as Les Bleues chegam fortes como cabeça de chave do Grupo F. O time é o 5º no ranking da Fifa.

Kadidiatou Diani é o nome do time. Uma das melhores atacantes do mundo, a jogadora vai comandar o setor ofensiov das francesas. Pode jogar na ponta ou no centro. Na temporada, tem 23 gols e sete assistências.

França x Brasil: 29/07 (sábado), às 7h (de Brasília). Confira a tabela de jogos.

JAMAICA

A equipe foi a primeira nação caribenha a se classificar para a Copa da Austrália. É a segunda vez que as Reggae Girls disputam a competição. A Jamaica passou por momentos de instabilidade e ficou alguns anos sem atividade por falta de recursos. O grupo passou a atuar de forma regular em 2018 e agora vai em busca de pontuar no Mundial.

Mas a equipe vem de momento difícil, já que precisou arrecadar dinheiro para custear a preparação para o torneio. O time participou pela primeira vez do Mundo em 2019. As atletas comandadas por Lorne Donaldson tem rodagem no futebol norte-americano, francês e inflês, entre outros.

Além disso, parte do grupo participou da primeira Copa da equipe. Além de ter feito parte do time que conquistou a 3ª posição na Concacaf Women's 2022. A equipe é 43ª no ranking Fifa.

Bunny Shaw é o destaque da equipe. Maior artilheira da seleção e fez uma boa temporada com o Manchester City. Ela é centroavante, mas também atua como ponta.

Jamaica x Brasil: 02/08 (quarta-feira), às 7h (de Brasília). Confira a tabela de jogos.