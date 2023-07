Veja as seleções favoritas para a Copa do Mundo feminina; confira palpites

De acordo com um relatório divulgado pela Gracenote, unidade de negócios da Nielsen, uma empresa global de informação, dados e medição, nesta última segunda-feira (17), a seleção dos Estados Unidos é a principal favorita para vencer a Copa do Mundo Feminina de 2023. A previsão foi feita utilizando dados do Ranking Mundial de Futebol Feminino da FIFA para estimar os resultados de todos os cenários de possíveis partidas durante o torneio.

Legenda: Seleção dos Estados Unidos é a atual campeã da Copa do Mundo. Foto: JOHANNES EISELE / AFP

Com base em aproximadamente um milhão de simulações de todo o evento esportivo, as atuais campeãs são as favoritas para vencer a competição que deve ser bem acirrada.

Suécia, Alemanha, França e Inglaterra despontam como as principais concorrentes dos Estados Unidos. Existe uma chance de cerca de 58% de que as vencedoras da Copa do Mundo deste ano sejam de um desses cinco times.

Legenda: Chance de título das seleções na Copa do Mundo Feminina de 2023. Foto: Divulgação / Gracenote

Destaques

Como número um do mundo, as americanas são favoritas para vencer o torneio e defender com sucesso o seu título. No entanto, a probabilidade está em apenas 18%. Caso consigam a conquista, será o quinto título mundial da equipe, que será a primeira a erguer o troféu em três Copas do Mundo consecutivas.

A Gracenote estima que a Suécia, atualmente classificada como a terceira melhor equipe do mundo pela FIFA, tenha 11% de chance para vencer a disputa, tornando-se a segunda favorita, atrás da equipe dos Estados Unidos. Suécia e EUA estão no mesmo lado do sorteio, portanto, apenas uma delas pode chegar à final.

Alemanha (11%), França (9%), a campeã europeia Inglaterra (8%), Espanha (8%), a seleção anfitriã Austrália (8%), Brasil (7%) e a atual campeã olímpica Canadá (6%) são as outras equipes cuja a probabilidade de vencer a Copa do Mundo de 2023 está acima de 5%.

OLHO NO MATA-MATA

Legenda: Chance de classificação para as oitavas de final. Foto: Divulgação / Gracenote

França (96%), Brasil (95%), Suécia (95%), Espanha (95%), Alemanha (95%), Estados Unidos (92%), Japão (90%), Austrália (89%), Inglaterra (88%), Canadá (85%), Noruega (83%) e Países Baixos (81%) têm pelo menos 80% de chance de chegar à fase eliminatória, de acordo com as simulações da Gracenote do torneio. Itália (75%), Coreia do Sul (73%), Nova Zelândia (60%) e Dinamarca (57%) têm mais chances de se juntarem a elas nas oitavas de final.

Os oito mais prováveis participantes das quartas de final são Espanha, Estados Unidos, França, Alemanha, Suécia, Inglaterra, Japão e Austrália, nessa ordem. Os semifinalistas mais prováveis são EUA, Suécia, Alemanha e França.

GRANDE FINAL

A final mais provável da Copa do Mundo é Estados Unidos x Alemanha, que tem 5,9% de chance de acontecer, de acordo com as simulações da Gracenote. EUA x França, EUA x Inglaterra, EUA x Austrália e EUA x Brasil são as outras cinco finais mais prováveis.

Legenda: Finais mais prováveis de se concretizarem. Foto: Divulgação / Gracenote

"Nossas simulações confirmam que a Copa do Mundo de 2023 provavelmente será um torneio muito aberto e competitivo. Há um forte desafio para as campeãs e favoritas da Europa, e a vantagem de jogar em casa da Austrália fez com que ela se tornasse a sétima equipe com maior probabilidade de vencer a competição", pontua Simon Gleave, chefe de análise da Gracenote.