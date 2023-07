Na Copa do Mundo feminina, jogadora é substituída logo após a execução do hino nacional

A partida entre Suíça e Noruega, válida pela Copa do Mundo feminina, foi marcada por um acontecimento inédito. Antes da bola rolar, logo após a execução do hino nacional das seleções, Ada Hegerberg, craque da seleção norueguesa, precisou ser substituída, segundos antes do começo do jogo, ao sentir dores na virilha.

A jogadora estava entre as titulares da seleção norueguesa e entrou em campo normalmente para cantar o hino de seu país. Porém, antes do início do jogo, a transmissão mostrou a atleta deixando o campo e indo ao vestiário. Ada Hegerberg foi substituída por Sophie Román Haug. Nas redes sociais, o perfil oficial da Noruega confirmou a lesão da jogadora.

"Ada Hegerberg sentiu dores na virilha no último sprint durante o aquecimento - comunicou o perfil oficial da seleção da Noruega", escreveu o perfil.

Ada Hegerberg, em 2018, foi eleita a melhor jogadora do mundo. A atacante já conquistou o Campeonato Francês oito vezes defendendo a camisa do Lyon e venceu seis vezes a Liga dos Campeões, competição que é a maior artilheira da história.

Ada esteve fora da Copa do Mundo feminina de 2019 após se recusar a jogar como forma de protesto por não aceitar as condições de trabalhos oferecidas a seleção feminina norueguesa.